„Wer braucht Österreicher?“ : Ausländer-Eklat im Gemeindebau Rennbahnweg

Die schönen, großen Wohnungen in den Wiener Gemeindebauten bekommen anscheinend vorwiegend nur noch Ausländer (mit österreichischer Staatsbürgerschaft). Dank an Österreich? Fehlanzeige!

Pakistani, Syrer und Afghanen als Nachbarn

Die ORF-Seher der „Am Schauplatz“-Reportage vom Donnerstag, 6. April, staunten jedenfalls nicht schlecht, als eine langjährige Mieterin im Gemeindebau Rennbahnweg 27 im 22. Wiener Bezirk von ihren Erlebnissen erzählte. Die Dame, die seinerzeit vom damaligen Jugoslawien nach Österreich flüchtete, und ihre neue Heimat über den Klee lobte, sagte in die Kamera:

Schade, dass solche Menschen, so schöne Wohnungen gekriegt haben…Da waren drei Ausländer – einer von Pakistan im 7. Stock, ein Syrer vom 8. Stock und der dritte war auch Syrer oder Afghane – also drei Ausländer und ich bin die vierte und ziehe im 6. Stock ein. Aus Spaß habe ich zu ihnen gesagt: ‘Bumm, vier Ausländer’. Wissen Sie, was der sagt? ‚Wer braucht Österreicher?‘. Seitdem will ich den nicht einmal mehr sehen.