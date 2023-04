Patrioten setzen Zeichen für Remigration in Erfurt

In der Erfurter Innenstadt führte die patriotische Aktivistengruppe “Widerstand in Bewegung” eine neue Aktion durch. Friedlich, aber sehenswert positionierten sie einen Aufsteller mit dem Spruch “Remigration statt Angsträume – Erfurts Innenstadt sicher machen”.

“Angst-Zonen mittlerweile Alltag”

Dazu zündeten sie Pyrotechnik und verteilten Flugblätter. Wie die Gruppe auf ihrem “Telegram”-Kanal berichtet, stand auf diesem:

Seit Jahren lässt das Sicherheitsgefühl in der Bundesrepublik nach. Angst-Zonen sind mittlerweile nicht nur in westdeutschen Metropolen zum Alltag geworden. Die Schlagzeilen lauten: Messerattacken, Gruppenvergewaltigungen, Silvesterrandale in etlichen deutschen Großstädten. Die Polizei scheitert an migrantisch geprägten No Go Areas, in denen sich Clans ungehindert ausbreiten können. Wir stellen uns diesen Umständen entgegen und fordern: REMIGRATION, STATT ANGST-ZONEN.