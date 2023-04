Selbst von westlicher Presse aus Asien: Vernichtendes Urteil für Baerbock

Nach Ihrer China-Reise hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von der asiatischen Presse ein vernichtendes Urteil bekommen. Beachtlich dabei ist, dass selbst eindeutig pro-westliche Medien aus Asien sich dem Urteil anschließen.

Mangelnde Allgemeinbildung und fehlendes Benehmen

Dabei wird Baerbock vor allem als Marionette der Vereinigten Staaten betrachtet, die nur deren Interessen vertritt. Auch sei ihr Auftritt als Gast in einer fremden Kultur wenig sensibel und hoch belehrend. Mit Zwang versuche sie, ihre Vorstellungen der Demokratie durchzusetzen. Außerdem wird ihr eine mangelnde Allgemeinbildung und fehlendes Benehmen vorgeworfen. Darauf folgt ein vernichtendes Urteil quer durch die asiatischen Presselandschaft. Das Besondere dabei ist, dass selbst eindeutig pro-westliche Medien dieses Urteil teilen.

Deutschland wird dank Baerbock belächelt

So analysiert eine Polit-Sendung im Fernsehen (zu finden auf der “Twitter”-Seite der deutschsprachigen Kolumnistin Zhang Danhong):

Sowohl vom Intellekt, als auch vom Benehmen her ist sie unterdurchschnittlich. […] Sie wähnt sich in einer moralischen Höhe und bricht mit den diplomatischen Regeln. Das führt dazu, dass das Land, das sie vertritt, in der Welt belächelt wird.

Auch die englisch-sprachige South China Morning Post aus dem ebenso pro-westlichen Hongkong schreibt ähnlich:

Wenn eine ehemalige Friedensaktivistin zum neokonservativen Interventionismus amerikanischer Prägung konvertiert, kann sie übermütiger sein als der durchschnittliche Pentagon-General. […] Insgesamt erinnert sie eher an das Internet-Meme “Sorry, but I can’t hear you over the sound of how awesome I am”