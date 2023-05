Eklat bei Mai-Aufmarsch der SPÖ: Journalist als Nazi beschimpft

Sind Journalisten, die kritisch über die SPÖ berichten, jetzt auch schon Nazis? Wie die Nerven bei manchen SPÖ-Funktionären blank liegen, zeigte ein Vorfall beim Mai-Aufmarsch der SPÖ Wien gestern, Montag, am 1. Mai.

“Dass ihr mit Nazis redet, ist keine gute Idee”

Zum Eklat kam es, als Info-Direkt-Chefredakteur Michael Scharfmüller mit dem steirischen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Mario Lindner, Bereichssprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ, über Frühsexualisierung bei Kindern sprach und der Frage nachging, warum als Frauen verkleidete Männer, sogenannte Drag Queens, bei Kindern Lesungen machen?

Plötzlich tauchte ein Mann, vermutlich SPÖ-Funktionär, im Bild auf, der eine Tafel mit der Aufschrift „Nazis jagen“ in den Händen hielt und und Mario Lindner rügte:

Darauf der Journalist:

Wast du, was a Nazi is?

Darauf der selbsternannte “Nazi-Jäger”:

Ja, i was, was a Nazi is.