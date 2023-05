„Unfassbar, er wird nicht rot dabei“: Lawinenartige Schmähkritik an Michael Ludwigs Sonntagsrede am 1. Mai

Den 1.-Mai-Auftritt vor seinen Genossen auf dem Wiener Rathausplatz hatte sich SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig wohl anders vorgestellt. Statt frenetischem Applaus gibt es nun eine lawinenartige Schmäh-Kritik in den sozialen Medien.

“Die Arbeiter sind euch schon lange egal”

Jedenfalls hätte sich Ludwig seinen Beitrag auf Facebook, in dem er – wie schon bei seiner Sonntagsrede am 1. Mai – nochmals betonte, dass Wien die “Hauptstadt des sozialen Wohnens” sei, ersparen können. Denn darunter spielte es sich ab, wie schon lange nicht mehr nach einer Aussage des Wiener Bürgermeisters. Zustimmung? Fehlanzeige! Hier ein kleiner Auszug der vernichtenden Kritik an Ludwig:

Günter W.:

Dafür wird der letzte grüne Fleck zubetoniert und die meisten Wohnungen stehen leer! Wie weltfremd kann man sein?

Martina K.:

Körpersprache eindeutig: er sagt wir und zeigt auf sich.

Emanuel K.:

Große Rede und nix dahinter. Wir brauchen keine SPÖ.

Marcus D.:

Unfassbar, er wird nicht rot dabei.

Walter H.:

Von sozial kann in Wien keine Rede mehr sein, hohe Energiepreise, teure Mieten, hohe Gebühren, Ärztemangel usw.

Lucky W.:

Bitte, geht’s den Weg alleine…

Irmgard A.: