Ohrfeige für schwarz-grüne Regierung, ORF, EU: Österreicher mit immer weniger Vertrauen

Die aktuelle Umfrage des Linzer Market-Instituts offenbart, dass Österreich in einer schweren Krise steckt. Denn die Bevölkerung vertraut der schwarz-grünen Regierung, den im Staatseigentum in Verantwortung der Regierung geführten Energieversorgern und Mineralöl-Konzernen immer weniger.

Vertrauen schrumpft auch in bisher vertrauensvoller Altersgruppe

Auf das Vertrauen der älteren Bevölkerungsschichten konnten sich ÖVP und SPÖ einst immer verlassen. Kaum eine Wahl, die nicht von den Senioren zu ihren Gunsten entschieden wurde.

Doch auch diese vertrauensvolle Gruppe hat erkannt, dass sich die Regierung das Land zur Beute gemacht hat. Bei gut drei Viertel der über 40-Jährigen ist das Vertrauen in den öffentlichen Bereich in den letzten Jahren gesunken, bei 17 Prozent gleich geblieben und nur bei fünf Prozent gestiegen.

Medienaffine junge Generation gläubiger

Anders sieht es bei der jungen, medienaffinen Bevölkerungsgruppe aus: Bei den 16- bis 29-Jährigen stieg das Vertrauen in den öffentlichen Bereich um neun Prozent.

Schwarz-grüne Bundesregierung als großer Verlierer

Vor allem hat die schwarz-grüne Bundesregierung das Vertrauen verspielt: In der Umfrage sagten 41 Prozent, dass ihr Vertrauen gegenüber der Regierung stark, 24 Prozent etwas geschrumpft ist. In Summe sank das Vertrauen bei zwei Drittel der Bevölkerung.

Auch die meist im Staatseigentum geführten Energieversorger (inkl. Stromanbieter) und Mineralölkonzerne (inkl. Tankstellen) verloren an Vertrauen. Sie büßten 67 bzw. 60 Prozent an Vertrauen ein.

Ohrfeige für ORF

Der am Gängelband der Regierung hängende Staatsfunk ORF verlor ebenfalls weiter an Glaubwürdigkeit: 56 Prozent gaben an, Vertrauen verloren zu haben. Gleich dahinter die EU, die bei 51 Prozent an Vertrauen einbüßte.

Gewinner bei Vertrauensumfrage

Doch die Österreicher sind nicht grundsätzlich skeptischer geworden, denn es gibt auch Gewinner im Vertrauensindex.

So stieg das Vertrauen in kleine, lokale Lebensmittelhändler (41 Prozent) und Blaulichtorganisationen (30 Prozent). Überraschenderweise gewannen auch „Wissenschaft und Forschung“ (25 Prozent) an Vertrauen. 16 Prozent der Befragten gaben sogar an, dass ihr Vertrauen in den Bundespräsidenten gestiegen ist.