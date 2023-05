Bundesrat erklärt Außenminister Schallenberg die österreichische Neutralität

Die immerwährende Neutralität Österreichs wird von der Bundesregierung samt Scheinopposition und im Verbund mit dem Bundespräsidenten seit Monaten mit Füßen getreten. Der Wiener Bundesrat, Johannes Hübner (FPÖ), gab ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg daher diesbezüglich eine Lehrstunde.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Auslegung der Neutralität bestimmt nich von der Leyen

Hübner begann mit der Frage, was von der österreichischen Neutralität überhaupt noch über sei? Es gäbe ein Verfassungsgesetz, dass die immerwährende Neutralität Österreichs vorschreiben würde. Was Neutralität ist, sei keine Frage durch die Auslegung von EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen oder durch einen Gastkommentar im Standard, sondern das sei völkerrechtlich festgeschrieben. Nämlich im Artikel 5 der Haager Konvention. Da stehe drinnen, was Neutralität im Falle eines bewaffneten Konfliktes bedeute – dass man keinen der beiden Parteien weder direkt, noch indirekt unterstützen darf. Klar formuliert sei weiters, dass in nicht militärischen Belangen der Neutrale zur Gleichbehandlung der Konfliktparteien verpflichtet sei. Das heißt: Es können Handelsbeziehungen aufrecht erhalten bleiben, aber gleichartig und gleichwertig den beiden Konfliktparteien gegenüber.

Neutraltiäts-Kriterien werden nicht erfüllt

Dass das in Österreich nicht in Ansätzen geschehe, so Hübner Richtung Schallenberg, brauche man im Bundesrat nicht zu diskutieren. Weder die Lieferung von Splitterwesten noch von Schutzhelmen an eine der Konfliktparteien, nämlich der Ukraine, weder das Mitmachen bei Sanktionen noch das Enteignen von Bürgern eines Landes (gemeint ist Russland, Anm.d.R.) erfülle nur annähernd diese Kriterien. Wörtlich fügte Hübner hinzu: