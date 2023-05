FPÖ-Politiker Mahdalik: „Jetzt zahlt der ORF auch schon ein paar Klima-Schwammerln“

Die selbsternannte Klimaschutz-Truppe „Letzte Generation“ hat heute, Montag, die dritte Woche in Folge den Wiener Verkehr an mehreren Stellen lahmgelegt. Diesmal waren auch vom ORF bezahlte „Staatskünstler“ dabei.

Auch “ORF-Kaiser” Palfrader blockierte Verkehr

Pünktlich zum Start der Arbeitswoche haben die Klima-Terroristen die Straßen im Bereich des Schwarzenbergplatzes und der Linken Wienzeile blockiert. Aber auch die Brücken in Wien wurden ins Visier genommen. Betroffen waren Nordbrücke, Praterbrücke und Reichsbrücke, wo die Störenfriede erstmals prominente Unterstützung bekamen. Und zwar von den Kabarettisten Martin Puntigam („Science Busters“), „ORF-Kaiser“ Robert Palfrader und Günther Paal alias „Gunkl“.

In einem Video auf „Twitter“ sagte Puntigam in holprigem Gender-Sprech, warum er an der Blockade des Verkehrs teilgenommen hat:

…und fertig ist der Klima-Kabarettist

Der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Toni Mahdalik (FPÖ) zeigte für die Klima-Aktivisten weniger Verständnis. In einer Aussendung meinte er, dass der ORF jetzt auch schon ein paar “Klima-Schwammerln” bezahle. Wörtlich sagte Mahdalik: