„Ein unmoralisches Angebot“: Italien bot österreichischem Abgeordneten 1,5 Millionen

Italien beobachtet sehr genau, was in Wien, Innsbruck und Bozen vor sich geht.

Südtirol unter genauer Beobachtung

Nach mehr als 100 Jahren Besetzung ist Südtirol nämlich immer noch wie das sprichwörtliche kleine, gallische Dorf kulturell und sprachlich Tirol und nicht Italien. Entstehen Bewegungen oder treten Einzelpersonen aus dem üblichen Schema von Sonntagsreden heraus und engagieren sich ernsthaft für die Tiroler Landeseinheit, dann schrillen in Rom die Alarmglocken.

Treiber in Wien

So geschehen, als sich Werner Neubauer (FPÖ) als Nationalratsabgeordneter (2006 bis 2019) für die Südtiroler einsetzte. Er stellte viele Anfragen im Parlament, brachte zahlreiche Anträge ein, machte wieder aufmerksam auf die Wunde Südtirol.

Neubauer trieb das Vorhaben, den Südtirolern endlich ihre angestammte Staatsbürgerschaft wieder zu verleihen. Im September 2019 sprachen sich schließlich die Nationalratsabgeordneten mit großer Mehrheit für die Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft an die Südtiroler aus.

Schlüssel für die Südtiroler liegt in Wien

Und wieder schrillten in Rom die Alarmglocken. Denn die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an die Südtiroler ist ein souveräner Akt Österreichs. Italien hat kein Mitbestimmungsrecht, wie es das auch für seine eigene Staatsbürgerschaftsverleihung an seine Minderheiten in Slowenien und Kroatien nicht zugelassen hätte.

Der Schlüssel zur angestammten Staatsbürgerschaft für die Südtiroler liegt einzig in Wien. Und das weiß Italien. Mit Grimm beobachtete es die Entwicklungen, die sich in Wien im Zusammenhang mit Südtirol auftaten.

Judas-Lohn für Nationalratsabgeordneten

Aber Italien beobachtete nicht nur. Man schritt zur Tat. Der Partei „Süd-Tiroler Freiheit“ liegen Dokumente vor, die aufzeigen, „mit welch perfiden Mitteln“ Rom auch indirekt gegen die Interessen der nördlichsten Bewohner handelt. So hat Italien über die Botschaft in Wien dem freiheitlichen Südtirol-Sprecher Neubauer ein unmoralisches Angebot gemacht.

Als Reden, Bedrohen und Ermahnen, von seiner aktiven Südtirol-Politik abzulassen, nicht fruchteten, bot man ihm sogar Geld an. Für 1,5 Millionen Euro sollte er sich aus dem Themengebiet zurückziehen und aufhören, sich politisch für Südtirol einzusetzen.

Aufklärung gefordert

Doch auch zu den anderen Mitgliedern des Parlamentsunterausschusses Südtirol wurde Kontakt aufgenommen mit demselben Ziel: Schluss mit dem Einsatz für Südtirol.

Die Süd-Tiroler Freiheit fordert nun Aufklärung über dieses Intrigenspiel und die Bestechungsversuche des italienischen Botschafters in Wien. Und die Stärkung der Schutzfunktion Österreichs für Südtirol.