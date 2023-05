Folge der Regierungspolitik: Dramatischer Anstieg bei Insolvenzen

Infolge der Regierungspolitik sind in den letzten Jahren viele österreichische Unternehmen in Bedrängnis geraten.

Hausgemachte Inflation

Zwar wurde eine Pleitewelle vermieden, indem massiv Geld gedruckt und verschenkt wurde, aber dabei hat die schwarz-grüne Regierung die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn infolge der dadurch stark steigenden Preise können viele dieser Unternehmen nicht überleben.

Gewaltige Steigerung der Insolvenzzahlen

Und die Anzahl an Insolvenzen steigt. Und zwar dramatisch. Laut Statistik Austria gab es im 1. Quartal heuer um 26 Prozent mehr Insolvenzen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und um 18 Prozent mehr Insolvenzen als vor Corona. Am meisten betroffen sind Unternehmen und Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich, im Handel und am Bau.