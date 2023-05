Nach “YouTube”-Sperre folgen Kickl tausende Menschen auf “Telegram”

Nachdem der Social-Media-Kanal YouTube den FPÖ TV-Sender mit mehr als 194.000 Abonnenten „vorübergehend“ gesperrt hatte, empfahl FPÖ-Parteichef Herbert Kickl, auf den Telegram-Kanal “Festung Österreich” auszuweichen. Mit überwältigendem Erfolg.

Zugriff verfünffacht

Denn binnen weniger Tage konnten die Zugriffe mehr als verfünffacht werden. Die Zahl der Nutzer ist von 4.000 auf mehr als 21.000 hinaufgeschnellt – in nur drei Tagen. Auf Facebook bedankte sich Kickl bei den Nutzern und meinte, dass man sich von „Zensur und Co“ garantiert nicht einschüchtern ließe.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Abrechnung mit politisch motivierter Zensur

Wie berichtet, wurde der FPÖ-TV Sender auf YouTube völlig überraschend gesperrt. Diese Sperre der beliebten Plattform erfolgte im Übrigen schon zum zweiten Mal, was FPÖ-Chef Herbert Kickl veranlasste, in einem Video eine Abrechnung mit „politisch motivierten Zensurschritten“ in den sozialen Medien zu machen: