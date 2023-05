Beatrix von Storch deckt Multimilliarden-Netzwerk hinter Klimapolitik auf

„Klimaschutz“ heißt das Schlagwort, mit dem die Weltwirtschaft komplett umgebaut werden soll. Dazu wurde eine Propaganda-Maschinerie angeworfen und mittels Zensur nur eine Meinung zugelassen. Mit einem „UN-Weltklimarat“ wurde „die Wissenschaft“ auf Linie gebracht, gegenteilige Meinungen diffamiert und zum Schweigen gebracht. Die einzelnen Staaten müssen willkürlich vorgegebene CO2-Ziele erreichen, koste es was es wolle. Milliarden müssen dafür investiert werden. Milliarden, die von uns allen aufgebracht werden müssen, aber nur einigen Wenigen zugutekommen.

Geldquelle „Klimaschutz“

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist der Spur des Geldes gefolgt und ist dabei bei „grünen“ US-Milliardären und Multimilliarden-Unternehmen wie dem mächtigen Finanzverwalter Black Rock fündig geworden. Energiewende und Klimawahn sind für sie mit ihren „grünen“ Firmenbeteiligungen eine unfassbar ergiebige Geldquelle, die aus den Vermögen der betrogenen Bürger gespeist wird. Das Black Rock Investment-Institut bezifferte die Summe der Investitionen, die aufgebracht werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen, mit 50-100 Billionen Euro, so die Bundestagsabgeordnete in einem aktuellen Video auf YouTube.

Politik mit Finanz-Netzwerk verwoben

Umgesetzt werden können die Pläne nur von der Politik und deren Handlangern. So hat die EU-Kommission in Sachen Klimapolitik bezeichnenderweise einen Beratervertrag mit Black Rock abgeschlossen. Die AfD-Politikerin stellt weiter fest, dass alle Klima-Maßnahmen in Deutschland zur Energiewende unter Ausschaltung preiswerter Energieformen nur einem Zweck dienten, nämlich die Klima-Beteiligungen der Finanzinstitute rentabel zu machen und sie nennt die Namen wichtiger Proponenten, die diese Agenda zum Vorteil Black Rocks vorantreiben.