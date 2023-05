SPÖ: Rendi-Wagner tritt nicht mehr an

Unzensuriert.at hat wohl noch nie so oft über die SPÖ berichtet, wie in

den vergangenen Wochen. Doch die Ereignisse überschlagen sich. Noch-SPÖ-Chefin

Pamela Rendi-Wagner hat beim heutigen „Blauen Foyer“ – pardon „Roten Foyer –

betont, dass sie nicht mehr als Vorsitzende beim kommenden Parteitag

kandidieren werde. Auch, wenn das Ergebnis bei der Mitgliederbefragung

„arschknapp“ gewesen sei, nehme sie das Ergebnis zur Kenntnis.

Geordnete Übergabe

Nun will sie eine geordnete Übergabe regeln. Ob sie SP-Klubvorsitzende

bleibt oder sich komplett aus der Politik zurückzieht, blieb komplett offen.

Denn sie verschwand nach wenigen Worten, ohne eine Frage der Journalisten

entgegenzunehmen. Präsidium und Parteivorstand stellen nun die Weichen,

Andreas Babler hat sein Kommen zugesagt. Hans Peter Doskozil wird wohl

ebenfalls kommen.

Das Team um Babler will übrigens eine zweite Mitgliederbefragung in Form einer

Stichwahl. Dies wird aber vom Doskozil-Lager abgelehnt. So betont

Doskozil-Anhänger und einstiger SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, dass

die Befragung zu respektieren sei, womit Doskozil es zustehe, neuer

Vorsitzender zu werden.