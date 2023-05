Versprochen – gehalten: Landtag beschließt Corona-Hilfsfonds

Der niederösterreichische Landtag wird heute, Donnerstag, den Corona-Hilfsfonds in der Höhe von 31,3 Millionen Euro beschließen. Damit ist Niederösterreich das erste Bundesland in Österreich, das aktiv Schadenswiedergutmachung betreibt.

Bei der Rückzahlung von verfassungswidrigen Strafen geht es um zahlreich verhängte Corona-Strafen in der Höhe von mehreren Hunderttausend Euro in Niederösterreich, die vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind. Der Rest der Fondsmittel geht direkt an Familien, Kinder und Vereine. Wer durch die Corona-Maßnahmen Schäden erfahren hat, wird in Niederösterreich künftig entschädigt werden.

Unterstützuung für die Opfer

FPÖ-Landtagsabgeordneter und Klubobmann Reinhard Teufel sagte gegenüber unzensuriert: