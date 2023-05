FPÖ-Nepp nach Türken-Wahl-Ausschreitungen: „Ludwig hat Favoriten zu ‘Kalifat’ gemacht“

Nach dem Stichwahl-Sieg des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan kam es gestern, Sonntag, am Abend zu noch nie dagewesenen Siegesfeiern in Wien-Favoriten, die ein Spiegelbild der fatalen Massen-Migration zeigten.

Jubelfeiern mit Muslimbrüden, Wolfsgruß und Allahu-Akbar-Rufen

In einer Aussendung machte FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp seinem Ärger Luft. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig habe aus Teilen Wiens ein “Kalifat” gemacht, sagte Nepp:

Die gestrigen Ausschreitungen von Erdoğan-Fans in Wien Favoriten sind beispielhaft für das, was die Ludwig-SPÖ aus Wien gemacht hat: Eine Stadt, in der mit einer fatalen Masssen-Migrationspolitik Gegengesellschaften herangezüchtet wurden, die uns ablehnen und aktiv mit Österreich nichts zu tun haben wollen. Die Jubelfeiern mit Muslimbrüden, Wolfsgruß und Allahu-Akbar-Rufen mitten in Wien und die Tatsache, dass sich die Polizei laut Beobachtern komplett zurückgezogen hat, zeigen, dass dieser Teil von Wien längst aufgegeben und radikalen Migranten-Gruppen überlassen wurde.

Erdoğans verlängerter Arm in Österreich

Dass der 69-jährige Erdoğan am Sonntag die Stichwahl gegen Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu für sich entscheiden konnte – und zwar mit 52,14 zu 47,48 Prozent der Stimmen -, lag auch an den in Österreich lebenden türkischen Staatsbürgern, die Erdogan mit 74 Prozent der Stimmen unterstützten. Wie berichtet, sind die Türken in Österreich Erdogans verlängerter Arm.

Nepp: “Ab in die Türkei mit diesen Leuten”

Für FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp sei es völlig unverständlich, was diese Erdoğan-Fanatiker in Österreich verloren hätten. Wörtlich meinte er: