Selbst Uni-Historiker kritisiert Tagesschau für Verharmlosung von Linksextremisten

Seit Tagen kommt es in Leipzig zu schweren Ausschreitungen zwischen der Polizei und gewaltbereiten Linksextremisten. Dabei wurden zahlreiche Polizisten verletzt und Sachbeschädigungen begangen. Die Tagesschau der ARD berichtet über die Ereignisse völlig verharmlosend – dies bestätigt nun auch ein Historiker der Universität Würzburg.

Gewalt der Linken wird verharmlost

Wie die Bild berichtet, stört sich Historiker Hubertus Knabe vor allem daran, dass nur von „Auseinandersetzungen“ zwischen Polizei und Linksextremisten gesprochen wird:

Das Wort ‚Auseinandersetzung‘ lässt den Leser glauben, dass Polizei und Demonstranten aufeinander losgegangen sind. Dabei ging die Gewalt von den Demonstranten aus. Es hat eindeutig brutale Angriffe auf die Polizei gegeben. Das wird in der Berichterstattung der ‚Tagesschau‘ nicht deutlich genug dargestellt. So wird die Gewalt der Linksextremen verharmlost.

Tagesschau kritisiert lieber die Polizei

Die Tagesschau berichtete folgendermaßen:

Am Abend rücken mehrere Wasserwerfer an, eine Straße wird geräumt, Polizisten kesseln Demonstranten ein. In den sozialen Netzwerken wurde Kritik am Vorgehen der Polizei laut. Zuvor war es im Süden von Leipzig zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen.