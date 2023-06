Wolfgang Sobotkas „Regenbogen-Büffet“ mit Punschkrapfen um 6.200 Euro

Geld für ein goldenes Klavier oder – wie jetzt durch eine parlamentarische Anfrage der FPÖ-Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst bekannt wurde – für die “LGBTIQ Community” ist in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg im Parlament noch immer genug da!

“Drag Queen” als Moderatorin

Es grenzt schon an Provokation der Österreicher, wenn man in einer Anfragebeantwortung des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) erfahren muss, dass der Steuerzahler für die Veranstaltung „Ohne Vielfalt keine Demokratie!“ am 11. April im Parlament 6.199,80 Euro für ein „Regenbogen-Büffet“ mit Punschkrapfen bezahlen musste. Wie hoch das Honorar für die Kunstfigur „Grazia Patricia“, eine „Drag Queen“, die moderierte, ausgemacht hatte, wollte Sobotka aus “Datenschutzgründen” nicht verraten. Wer „Grazia Patricia“ verkörperte, schon – nämlich der Schauspieler Patrick Weber.

Einladung vom Parlamentsdirektor

Interessant auch, was Sobotka zur Verwendung des Parlaments-Logos, auf dem ein Regenbogen hinzugefügt wurde, auf dem Einladungsschreiben für die Veranstaltung sagte. Er habe das nicht genehmigen müssen, weil es sich um eine Einladung der Parlamentsdirektion und dessen Direktor Harald Dossi gehandelt habe.

„LGBTIQ-Intergroup” wird von Parlament unterstützt

Fürst hinterfragte, wie berichtet, auch generell die Notwendigkeit der im Parlament gegründeten „LGBTIQ-Intergroup”, die es seit 2022 gibt und die sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschen­rechte von “Lesben, Schwulen, bisexuellen, inter­ge­schlecht­lichen, transidenten und queeren Men­schen”, die in Öster­reich leben, zu ver­bessern. Sobotka sagte, dass Abgeordnete von vier Parlamentsparteien – mit Ausnahme der FPÖ – diese „LGBTIQ-Intergroup” gegründet hatten und dass diese Initiative dieselbe Unterstützung durch Personal und Ressourcen des Parlaments erhalten würde wie die parlamentarischen Freundschaftsgruppen.

Hier die Anfrage von Susanne Fürst und die Antwort von Wolfgang Sobotka im Original: