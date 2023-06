Tschetschenen-Korso: Schüsse samt riesigem Polizeieinsatz auf der A1

Eine Hochzeitsgesellschaft, die am gestrigen Samstag auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich in einem Konvoi unterwegs war, sorgte bei anderen Verkehrsteilnehmern für große Bestürzung.

Tschetschenen schießen auf der Autobahn

Denn während der Fahrt wurden von zwei Mitfahrern Schüsse aus den Fenstern abgefeuert. Ein umfangreicher Polizeieinsatz war die Folge.

Die hauptsächlich aus Tschetschenen bestehende Hochzeitsgesellschaft, bestehend aus etwa zehn Fahrzeugen, darunter ein Rolls-Royce, war in Regau auf die Autobahn aufgefahren. Am Rastplatz Allhaming-Süd gelang es der Polizei schließlich, den Konvoi um 12.30 Uhr anzuhalten und alle Fahrzeuge zu durchsuchen.

Waffen und Messer



Bei der Durchsuchung wurden zwei Schreckschusswaffen, zwei Kampfmesser und eine verbotene Waffe sichergestellt. Vier Verdächtige, darunter ein 22-jähriger Syrer, ein 27-jähriger Ukrainer, ein 31-jähriger Russe und ein österreichischer Staatsbürger wurden zur Einvernahme in die Inspektion der Autobahnpolizei Wels gebracht.

Der Vorfall führte zu zahlreichen strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Anzeigen sowie Identitätsfeststellungen und weiteren Ermittlungsmaßnahmen.