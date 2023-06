“Sobotkas Hohes Haus” voll auf “LGBTIQ”-Propaganda: Regenbogen-Parlament und “Dragqueen-Lesung”

Auch das österreichische Parlament beteiligt sich ungeniert an der penetranten Propaganda für die “LGBTIQ”-Bewegung. Nicht nur, dass eine umstrittene “Dragqueen-Lesung” für Kinder durch die Grünen gestern, Montag, dort stattfinden durfte. Auch das Gebäude wird nun mit Regenbogenfarben beleuchtet. Dafür verantwortlich zeichnet Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Angehöriger der einst wertkonservativen, christlich-sozialen ÖVP, die mittlerweile selbst die fragwürdigsten Ideen ihres grünen Koalitionspartners begeistert mitträgt.

Hohes Haus im Regenbogen-Zirkus

Für eine neuerliche Peinlichkeit und Unmut unter vielen Bürger sorgt Sobotka mit der “Einfärbung” des ehrwürdigen Parlaments in den Regenbogenfarben, die von der “LGBTIQ”-Bewegung instrumentalisiert werden. Von 12. bis 18. Juni soll das Gebäude auf der Vorderseite derart beleuchtet werden, wie der Nationalratspräsident bei einer Präsidialkonferenz bekanntgab.

Außer der FPÖ stimmten alle Parteien des Nationalrates für diesen “Regebogen-Zirkus”. Für zusätzlichen Unmut sorgte die Tatsache, dass die Beleuchtung bereits am Freitag, dem 9. Juni, erschienen war. Angeblich wegen einer “Lichtprobe”.

Umstrittene “Dragqueen-Lesung” mitten im Parlament

Noch skandalöser war wohl eine umstrittene “Dragqueen-Lesung” für Kinder durch die Grünen am gestrigen Montag. Diese durfte in den Räumlichkeiten des Parlaments stattfinden. Mit dabei die Dragqueen “Candy Licious” sowie die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Und natürlich einige “progressive Eltern” mit ihren kleinen Kindern – siehe Foto.

Gerade in den USA geht der Trend im Zuge dieser Lesungen immer weiter in Richtung Frühsexualisierung von Kindern und einer schrittweisen Normalisierung von Pädophilie. Warum Transvestiten, Transgender und andere sexuell “Verwirrte” ausgerechnet immer die Nähe von Kindern suchen und etwa nicht in Seniorenheimen oder in Integrationshäusern ihre Lesungen veranstalten, konnte bisher niemand erklären.

Woher rührt der irre Linksruck der ehemals christlich-konservativen ÖVP?

Tatsache ist, dass hier wieder einmal eine verschwindende Minderheit die überwältigende Mehrheit der Bürger in Geiselhaft nehmen darf, weil linksgedrehte Politiker und ideologisch “Haltungs”-gesteuerte Journalisten dies dem Volk aufzwingen. Und das in der Regel auch noch um Steuergeld. Warum ausgerechnet die ÖVP bei solchem Unfug mitmacht, kann nicht einfach nur mit dem Linksruck der Konservativen erklärt werden, der schon die deutsche Schwesterpartei CDU von der Regierungsbank gefegt hatte. Politik-Kenner mutmaßen, dass die fast hündische Ergebenheit der ÖVP gegenüber diversen grünen Sozial-Utopien in dieser Regierung – nicht nur im sexuellen Bereich – vielleicht daher rühren, dass die Grünen möglicherweise von gewissen “Leichen” im Keller der ÖVP wissen und das als Druckmittel verwenden. Anders ist es kaum zu erklären, warum in dieser Koalition immer wieder der grüne “Schwanz” mit dem schwarzen “Hund” wedelt.