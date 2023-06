PKW-Einbruchserie: Chilene als Täter überführt

Die Polizei in Graz hat nun einen bedeutenden Durchbruch bei der Aufklärung einer Serie von Pkw-Einbrüchen erzielt. Ein 31-jähriger Chilene wurde als Tatverdächtiger identifiziert und mit insgesamt 24 Einbrüchen im Stadtgebiet von Graz in Verbindung gebracht. Die Ermittler konnten den Verdächtigen ausforschen. Der Gesamtschaden der Diebstähle wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Überwachungskamera liefert entscheidende Beweise

Im Zeitraum des 28. März bis 1. April 2023 brach der Chilene in ganze 24 Fahrzeuge ein. Bei einem der Einbrüche wurde der 31-Jährige von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Grazer Kriminalisten des Ermittlungsbereichs FB02 sicherten das Foto des Tatverdächtigen und arbeiteten eng mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zusammen. Gemeinsam führten sie umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch, wobei sie auf den Täter stießen.

Chilene sitzt aufgrund anderer Delikte bereits in Haft

Durch den Abgleich der gesammelten kriminalpolizeilichen Erkenntnisse konnten die Ermittler schließlich die Straftaten in Graz aufklären. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Chilene bereits wegen anderer Straftaten im Bereich der Eigentumskriminalität in der Justizanstalt Salzburg in Haft ist. Die Ermittler waren in der Lage, eine Verbindung zwischen den vorliegenden Beweisen und dem Tatverdächtigen herzustellen, was zur eindeutigen Identifizierung und Anklageerhebung führte. Quelle: LPD Steiermark