Peinlich: ORF-Seher blattelt Rechenbeispiel von Billa-Werbesendung auf

„Wollt ihr unsere Jugend verblöden?“, fragte sich ein ORF-Seher, nachdem er gestern, Mittwoch, eine Billa-Werbesendung gesehen hatte.

Wenn Sie dieses Youtube-Video sehen möchten, müssen Sie die externen YouTube-cookies akzeptieren. YouTube Datenschutzerklärung Yotube Inhalte akzeptieren



Der Mann wandte sich an unzensuriert und schilderte die Rechenaufgabe im Werbefernsehen so: Ein Lehrer in einer Schulklasse habe gefragt, wie viel man für drei Produkte zahlen müsse? Herausgekommen sei eine Summe von 13 Euro. Aber eines der Kinder habe zehn gesagt und habe eines der 25%-Rabatt-Pickerl vorgelegt. Der Lehrer, so der ORF-Seher, habe das aktzeptiert.

Was aus Sicht des ORF-Sehers falsch war, denn richtigerweise müsste die Summe 9,75 Euro betragen.

Keine Aufklärung bei Billa

Unzensuriert recherchierte bei Billa nach. Auf dem YouTube-Kanal von Billa war diese genannte Werbesendung nicht zu finden, nur eine, in der ein Lehrer vor einer Schultafel rechnet. Womögich ist der Fehler entdeckt worden und das Unternehmen hat diese Werbesendung von allen Social-Media-Kanälen gelöscht. Ein Anruf in der Billa-Zentrale brachte auch keinen Erfolg, man riet uns, eine E-Mail zu schreiben. Gesagt, getan, aber auch diese blieb bis dato unbeantwortet.