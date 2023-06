Film-Schickeria feierte Streifen mit umstrittenem Hauptdarsteller

Gestern, Donnerstag, fand also die Gala zum „Österreichischen Filmpreis 2023“, im Wiener Globe statt. Während daußen empörte Bürger gegen eine Kultur- und Filmszene protestierten, die offensichtlich Kindesmissbrauch toleriert, feierte sich dinnen die Kultur-Schickeria völlig unbeeindruckt wieder einmal selbst.

Umstrittener Film ausgezeichnet

58.000 Dateien mit sexuell missbrauchten Kindern soll der Schauspieler Florian Teichtmeister, wie er selbst einräumte, gehortet haben. 58.000 Kinderschicksale, die für die “woke” heimische Kulturszene kein großes Thema zu sein scheinen. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Nominierungs-Jury den Film „Corsage“ mit Teichtmeister in einer der Hauptrollen gleich mit acht Nominierungen ins Rennen schickte, statt sich mit Grauen davon abzuwenden. Dabei hatte man im März sogar im nicht minder links-“woken” kalifornischen Hollywood den Streifen vom Oscar-Rennnen verbannt.

Vier Auszeichnungen sind es am Ende des Abends für „Corsage“ dann geworden. Angesichts dessen Hauptdarstellers ein Film, für den sich Produzenten und Jury lieber hätten fremdschämen sollen.

Prozess wird verschleppt

Vier Monate ist es mittlerweile her, seit der angeklagte Schauspieler Teichtmeister wegen einer „Unpässlichkeit“ seinen Gerichtstermin platzen hat lassen. Vier Monate, in denen er sich in der Öffentlichkeit frei bewegt hat, so, als wäre nichts gewesen. Monate, in denen er sogar im Wiener Nobelrestaurant Schwarzes Kameel als wohlgelittener Gast begrüßt und bedient wurde. Die Öffentlichkeit fragt sich mittlerweile, was mit der österreichischen Justiz los ist, denn noch immer ist kein neuer Verhandlungstermin in Sicht. Warum verschleppt man den Prozess? Wer oder was steckt dahinter?