Gelächter im Bundesrat: Grüne wollte Windräder mit Strom antreiben!

So laut haben die Abgeordneten des Bundesrates noch selten gelacht! Für das Gelächter sorgte der Tiroler FPÖ-Bundesrat Christoph Steiner, der von einem Erlebnis beim Besuch eines Windparks im Burgenland erzählte. Siehe “Twitter”-Eintrag:

Windräder standen still

Dort standen die Windräder während des hohen Besuchs aus Wien aber – wie so oft – still. Laut Steiner habe daraufhin eine Grünen-Politikerin gefragt, „ob man die Windräder nicht elektrisch antreiben könnte“. Steiner erzählte diese Begebenheit in Anwesenheit der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler und meinte:

Also so viel zu den tollen Geistesblitzen Ihrer Kollegen hier in der Fraktion.

Diskussion über Energieeffizienzgesetz

Anlass für die Anekdote von Steiner war das Energieeffizienzgesetz des “Klimaschutzministeriums”, das im Bundesrat diskutiert wurde. Steiners Parteikollege in Tirol, der dortige Landesparteichef Markus Abwerzger, zweifelte auf Facebook daran, ob damit die viel diskutierte “Energiewende” tatsächlich umsetzbar sei.