Die größten Lotteriegewinne aller Zeiten

„Ach wie gerne wäre ich im Club der Millionäre …“ Der Sänger Udo Lindenberg trifft genau die richtigen Worte – und Woche für Woche stimmen ihm viele Millionen Menschen zu, indem sie ihre Kreuzchen auf dem Lottoschein machen. Zwar mag die Chancen auf den ganz großen Jackpot eher gering sein, die anderen von Udo benannten Wege sind allerdings noch schwieriger zu beschreiten. Auch wenn die Erfolgsgeschichten von Kylie Jenner, Elon Musk oder Jeff Bezos nach dem wahr gewordenen amerikanischen Traum klingen und aufzeigen, dass es jeder bis ganz nach oben schaffen kann: Nicht genannt werden die Abermillionen, die bei diesem Aufstieg auf der Strecke geblieben sind.

Fortuna ist Demokratin

Natürlich kann die Glücksgöttin nicht vorgeben, wer wie viele Lose oder Lottoscheine bei welcher Lotterie erwirbt, sodass jeder die eigenen Chancen entsprechend erhöhen kann. Fakt ist aber, dass man mit jedem abgegebenen Tipp um den Hauptgewinn mitspielen kann. Und der ist immer lohnenswert, in manchen Fällen kommt er sogar auf Rekordhöhen. So steht etwa der Online-Lottoanbieter Lottoland im Guinness Buch der Rekorde: Eine deutsche Spielerin durfte sich vor einigen Jahren über den damals höchsten Online-Gewinn aller Zeiten freuen. Sie bekam satte 90 Millionen Euro überwiesen. Und es gibt weitere Beispiele für sagenhafte Lottogewinne, die selbst den genannten Betrag in den Schatten stellen. Es ist durchaus möglich, dass die folgende Liste schon bald durch nach Österreich überwiesene Gewinne erweitert wird.

Hier sind einige der größten Lotteriegewinne aller Zeiten weltweit:

· Powerball-Jackpot von 1,586 Milliarden US-Dollar (Januar 2016): Diesen Rekordjackpot durften sich drei Gewinner aus Kalifornien, Florida und Tennessee teilen.

· Mega Millions-Jackpot von 1,537 Milliarden US-Dollar (Oktober 2018): Ein einzelner Gewinner aus South Carolina sicherte sich diesen gigantischen Jackpot.

· EuroMillions-Jackpot von 190 Millionen Euro (Oktober 2019): Der Jackpot wurde dreimal in der Geschichte von EuroMillions erreicht, zuletzt von einem Gewinner aus Großbritannien.

· US Powerball-Jackpot von 768,4 Millionen US-Dollar (März 2019): Eine Einzelperson aus Wisconsin gewann diesen beeindruckenden Jackpot.

· EuroMillions-Jackpot von 200 Millionen Euro (Dezember 2020): Der Jackpot wurde US-Powerball-Jackpotcht, zuletzt von einem Gewinner aus Frankreich.

Die genannten Beträge sind die Höchstgewinne vor Steuern, und die tatsächlichen Auszahlungsbeträge können je nach Land und Steuerregelungen variieren. Während in einigen Ländern keine Steuern auf Lotteriegewinne anfallen, muss man anderswo mit einer erheblichen Besteuerung rechnen. Angesichts der Höhe dieser Gewinne dürfte man bei den zu zahlenden Steuern allerdings keine schlaflosen Nächte haben.

Nur wenige Luftschlösser werden bewohnbar

Natürlich gibt es einige Strategien, mit denen man dem ganz großen Geldgewinn besonders nahekommt. Doch leider gibt es keine Formel für die Gewinngarantie. Darum ist es ein sinnloses Unterfangen, sein Glück alleine auf die Lottoteilnahme zu setzen. Der Flirt mit Fortuna kann Spaß machen – aber nur dann, wenn man sein selbst gestecktes Budget dabei einhält. Dann erhält man sich das angenehme Kribbeln in den Fingern, wenn man die gezogenen Lottozahlen mit dem eigenen Tipp vergleicht. Gut möglich, dass schon in wenigen Tagen die Sektkorken knallen. Und dafür muss es nicht einmal ein Rekord-Jackpot sein: Je nach gewählter Lotterie werden auch in der Klasse darunter noch Millionenbeträge ausbezahlt.