Katholischer Pfarrer in Regenbogen-Stola sorgte für Kopfschütteln

Macht jetzt auch die katholische Kirche beim „Pride Month“ im Juni mit? Besucher eines Festes in Oberösterreich zeigten sich jedenfalls überrascht, als der örtliche Pfarrer in einer Regenbogen-Stola die Weihe vornahm.

Liturgische Kleidung in Regenbogenfarben

Anlass der Feier war die Eröffnung des neu gestalteten Stadtplatzes in Pregarten, Bezirk Freistadt in Oberösterreich, am Sonntag, 18. Juni. Eine Musikkapelle spielte auf, ein Chor sang – und Pfarrer August Aichhorn nahm die Weihe vor. Neben einer weißen Stola (liturgische Kleidung) mit goldener Schrift trug er zu diesem Anlass aber noch eine Stola in Regenbogenfarben – passend zum „Pride Month“, in dem sich die “LGBTIQ-Community” abfeiert.

Familie bleibt auf der Strecke

FPÖ-Landtagsabgeordneter Peter Handlos und FPÖ-Landesrat Günther Steinkellner waren Zeugen dieses Schauspiels. Gegenüber unzensuriert meinte Handlos, dass er immer noch der Meinung sei, dass Frau und Mann die Keimzelle einer Familie seien, er fände es schlimm, dass das bei der “LGBTIQ”-Bewegung komplett auf der Strecke bliebe.

Regenbogen-Stola auch bei Hochzeiten

Pfarrer August Aichhorn meinte auf Nachfrage, dass er seine Regenbogen-Stola nicht nur selbst gefärbt habe, sondern diese auch bei Taufen und Hochzeiten trage. Die Erföffnung des Stadtplatzes und der „Pride Month“ wären zufällig zusammengefallen. Er liebe diese Farben, weil am Ende der Arche-Noah Geschichte im Testament ein Regenbogen zu sehen sei.