Sieben Gründe, mit Freunden auf eine Kreuzfahrt zu gehen!

Sie mögen Kreuzfahrten, fliegen auch gerne und fahren mit dem Auto in den Urlaub. Sie lieben außerdem Ihre Freunde. Diese hören Sie von Ihren unvergesslichen Reiseabenteuern schwärmen. Irgendwann kommt Ihnen eine Idee: “Warum reist du nicht das nächste Mal mit uns?” Dies könnte zu einer großartigen positiven Erfahrung für die Freundschaft werden oder auch zu einer großen Katastrophe. Werfen wir einen Blick darauf, warum eine Kreuzfahrt vom Standpunkt der Beziehung aus gesehen die beste und “sicherste” Wahl ist.

Die Kosten sind im Voraus bekannt

Bei einer Kreuzfahrt ist der Urlaub im Grunde all-inclusive. Es gibt zwar Extras, aber die Zahlung an Ihr Reisebüro umfasst in der Regel den Kreuzfahrtpreis, die Flugkosten und die Transfers. Wenn Sie gemeinsam an Land reisen, werden die Kosten für die Mahlzeiten geteilt. Auf dem Schiff dagegen hat jeder sein eigenes Konto. Auf einer Kreuzfahrt wird jedes Getränk oder jeder Restaurantzuschlag dem Passagier in Rechnung gestellt, der es bestellt hat. Es gibt also keinen Ärger, wenn jemand das teuerste Getränk oder die teuerste Vorspeise bestellt. Außerdem können Sie einfach bei der Buchung einer Last minute Kreuzfahrt Geld sparen.

Gelegenheiten, Romantik zu finden

Sechs Personen, die in einem Van quer durch Europa reisen, erlauben es nicht, dass sich spontane Beziehungen zu einer siebten Person leicht entwickeln. Auf dem Meer kann man neue Leute kennenlernen, Zeit allein miteinander verbringen und dann abends zum Abendessen in die Gruppe zurückkehren. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie Ihren neuen Freund Ihren alten Freunden vorstellen wollen.

Glamouröse Unterhaltung für wenig Geld

Auf den meisten Schiffen gibt es Abendveranstaltungen. Hier können Sie und Ihre Freunde sich in Schale werfen, essen und tanzen, ohne dass Sie dafür zu Hause einen hohen Preis zahlen müssen. Das Schiff verfügt außerdem über Geschäfte und ein Spa, die Ihnen beim Herausputzen helfen.

Natur und Abenteuer miteinander teilen

Wenn Sie beispielsweise eine Kreuzfahrt nach Norwegen buchen, werden Sie unvergessliche Erlebnisse in der Natur mit Ihren besten Freunden teilen. Nordlichter, Fjorde, Mitternachtssonne und neue Kulturen – all das, was in Norwegen und Nordeuropa auf Sie wartet. Und ob Sie danach zusammen zum Wandern gehen oder einige der Gruppe sich lieber entspannen, das kann jeder selbst entscheiden.

Nicht zu viel Zeit zusammen

Weshalb sind Freundschaften auch an Land von Dauer? Weil man nach einem Treffen wieder nach Hause geht. Wenn man zusammen reist, zusammen fährt, zusammen einkauft und zusammen isst, geht man sich irgendwann gegenseitig auf die Nerven. Auf einem Kreuzfahrtschiff kann man sich darauf einigen, gemeinsam zu Abend zu essen. Den Rest des Tages kann man selbst organisieren oder auf eigene Faust unternehmen. Man kann so viel oder so wenig Miteinander wählen, wie man möchte.

An den Strand oder in die Stadt?

Sie gehören zu den Strandurlaubern, oder wollen Sie lieber in die Stadt? Das Schiff hat zwar Pools und Liegestühle, aber das ist nicht dasselbe. Wenn das Schiff im Hafen anlegt, schnappen sich die Freunde, die den Strand genießen wollen, ihre Handtücher und Flipflops und gehen an Land. So kann man einen Tag lang den Strand genießen, ohne die lange Fahrt dorthin und zurück. Und die, die lieber etwas abenteuerlicher oder aktiver unterwegs sein wollen, planen während des Tages einfach andere Aktivitäten.

Eine Kreuzfahrt kann also durchaus Vorteile für eine Reise unter Freunden und Gruppen haben – wobei diese Art des Reisens grundsätzlich wirklich für alle geeignet ist, egal ob man allein, als Paar oder Familie reist.