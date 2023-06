Kickl: „Wer in der ÖVP war der Komplize für die Profiteure der Möbelhaus-Pleite“

Zehn politisch brisante Fragen zum Kika/Leiner-Dilemma richtet FPÖ-Chef Herbert Kickl an ÖVP-Kanzler Karl Nehammer. Kickl will wissen, wer in der Volkspartei der Komplize für die Profiteure der Möbelhaus-Pleite war.

Freunde der Volkspartei profitieren

In einer Aussendung gestern, Samstag, sagte Kickl:

Die Vorgänge rund um Kika/Leiner sind ein Paradebeispiel für die ÖVP-Klientelpolitik. Die Freunde der Volkspartei profitieren – wie jüngst im Fall der Insolvenz der beiden Möbelhäuser – auch bei Pleiten, den Preis dafür zahlen knapp zweitausend Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren werden. Wir werden die ÖVP aber nicht so einfach davonkommen lassen.

Alle handelnden Personen ÖVP-Minister und ÖVP-Beamte

Unabhängig von all dem, was womöglich strafrechtlich und insolvenzrechtlich noch passieren werde, müsse die ÖVP in dieser Causa endlich die dringendsten offenen Fragen beantworten. Alle handelnden Personen in dieser Causa wären ÖVP-Minister und ÖVP-Beamte. Sie alle wären von der Firmenpleite nicht persönlich betroffen.

Neben den tausenden Schicksalen durch den kommenden Arbeitsplatzverlust würden es vor allem die Steuerzahler sein, die aufgrund der zig Millionen an gewährten Steuerstundungen wahrscheinlich ebenfalls durch die Finger schauen werden, so der FPÖ-Chef.

Nehammer trägt politische Gesamtverantwortung

Die politische Gesamtverantwortung für die Kika/Leiner-Pleite „powered by ÖVP“ trage laut Kickl der Bundeskanzler, weshalb er an ihn eine parlamentarische Anfrage stellte. Folgende Fragen muss Nehammer nun beantworten: