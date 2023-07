Erstmals AfD-Kandidat zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt

Zum ersten Mal setzte sich gestern, Sonntag, mit dem Landtagsabgeordneten und Landwirt Hannes Loth in Deutschland ein Kandidat der AfD in einer Bürgermeister-Stichwahl gegen seinen Mitbewerber durch. “Ich bin total überrascht, geflasht, und ich möchte mich bei allen Wählern bedanken”, sagte der Sieger in einer ersten Stellungnahme.

Das Wahlergebnis zeigt, dass sich immer weniger Menschen von Diffamierungen und dem Kesseltreiben gegen die AfD und ihre Proponenten beeindrucken lassen.

AfD-Mann in beiden Wahlgängen vorne

Stattgefunden hat die Wahl in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 7.779 Wähler waren aufgerufen, sich zwischen ihm und seinem parteilosen Mitbewerber Nils Naumann zu entscheiden. Am Ende hatte Loth mit einem Stimmenanteil von 51,13 Prozent die Nase vorn. Die Wahl-Auseinandersetzung war von kommunalen Themen geprägt.

Schon aus dem ersten Wahlgang war der Landwirt mit 40,7 Prozent der Stimmen als erster hervorgegangen. Naumann kam als zweiter auf 36,9 Prozent. Mit blamablen 5,8 Prozent landete der CDU-Kandidat im weit abgeschlagenen Feld.

AfD am Sprung auf Platz eins

Nach neuesten Wahl-Umfragen liefern sich derzeit in Sachsen-Anhalt die CDU mit 31 Prozent und die AfD mit 29 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz. Mit jeweils sechs Prozent müssen Grüne und FDP um den Einzug in den Landtag bangen. Mit neun Prozent nur einstellig ist die Kanzlerpartei SPD, gleichauf mit der Linken.