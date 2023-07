Wirbel um anglikanischen Erzbischof, der Vaterunser-Gebet gendern will

Der Erzbischof von York hat in einer Rede angedeutet, dass die einleitenden Worte des Vaterunsers, die seit 2.000 Jahren von Christen auf der ganzen Welt rezitiert werden, aufgrund ihrer patriarchalischen Assoziation „problematisch“ sein könnten. Damit löste er in der anglikanischen Kirche heftige Diskussionen aus.

Kirchenfürst hechelt Gender-Ideologen hinterher

Wie der britische Guardian berichtet, ging der Erzbischof von York, Stephen Cottrell, in seiner Eröffnungsrede zur Generalsynode der Kirche von England auf die Worte „Vater unser“ des gleichnamigen Gebets ein und unterstellte ihnen einen „patriarchalischen“ Einfluss. Wörtlich sagte er:

Ich weiß, dass das Wort „Vater“ für diejenigen problematisch ist, deren Erfahrungen mit irdischen Vätern destruktiv und missbräuchlich waren, und für uns alle, die viel zu sehr unter einem unterdrückenden patriarchalischen Einfluss auf das Leben gelitten haben.

Eine Ansicht, die exklusiv in linksextremen Zirkeln und der „woke“-Bewegung vertreten wird, die „Vater“ und „Mutter“ aus dem Sprachgebrauch verbannen wollen, um sie durch genderneutrale Begriffe zu ersetzen. Für die überwältigende Mehrheit sind die Worte „Vater“ und „Mutter“ hingegen positiv besetzt und gemeinsam mit Kindern Sinnbild von Familie.

Erzbischof stellt heilige Schrift infrage

Neben zustimmenden Worten aus linken Kirchenkreisen erntete Cottrell unter anderen vom Vorsitzenden der konservativen Gruppe „Anglikan Mainstream“ Chris Sugton heftige Kritik. Dieser wies darauf hin, dass Jesus in der Bibel die Menschen dazu auffordert, zu „unserem Vater“ zu beten und stellte die Frage: „Behauptet der Erzbischof von York, dass Jesus Unrecht hatte, oder dass Jesus sich der Seelsorge nicht bewusst war? Es scheint sinnbildlich für den Ansatz einiger Kirchenführer zu sein, sich eher an der Kultur als an der Heiligen Schrift zu orientieren“, zitiert ihn der Guardian.