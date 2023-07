Mord? Frau in Obdachlosen-WG tot aufgefunden

In den gestrigen Abendstunden wurde in einer Wiener Wohngemeinschaft für Obdachlose eine schreckliche Entdeckung gemacht: Eine 28-jährige Frau wurde leblos in einem Zimmer aufgefunden. Nachdem Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Landeskriminalamt Wien eingeschalten.

Verdächtiger vorläufig festgenommen: Todesfall wirft Fragen auf

Im Zusammenhang mit dem tragischen Vorfall wurde der 26-jährige Lebensgefährte der Frau vorläufig festgenommen. Laut ersten Angaben begaben sich beide in das Zimmer, wo der Mann jedoch angeblich einschlief. Als er nach mehreren Stunden erwachte, fand er die Frau scheinbar leblos neben sich liegend vor. Der genaue Todesgrund soll durch eine gerichtsmedizinische Obduktion in den kommenden Tagen ermittelt werden.

Fehlende Papiere – Ermittlungen mit Hochdruck

Fragen nach den Hintergründen und möglichen Tatumständen bleiben vorerst unbeantwortet. Interessanterweise konnte die Staatsangehörigkeit des Lebensgefährten nicht ermittelt werden. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien arbeiten mit Hochdruck daran, die genauen Umstände des Todesfalls aufzuklären. Eine Obduktion soll nun Licht ins Dunkel bringen. Quelle: LPD Wien