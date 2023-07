Gerade im Kampf gegen die patriotische AfD gibt sich die CDU unter Friedrich Merz gerne christlich und konservativ. Wie sie wahrlich aufgebaut ist, zeigt sich nun einmal mehr an einem Beispiel: Die “konservative” Nachwuchs-Ikone der CDU-Berlin, Marc-Eric Lehmann, ist der neue Liebhaber des schrillen Trans-Menschen Harald Glööckler.

Glööckler könnte sein Großvater sein

Wie die tz berichtet, zeigt sich das schwule Pärchen bereits küssend in der Öffentlichkeit. Dabei ist die Beziehung aus mehreren Gründen weder christlich noch konservativ. Zum einen ist Lehmann 26 Jahre alt und Glööckler 58. Der Modeschöpfer könnte also fast sein Großvater sein. Zum anderen sind die beiden nicht nur homosexuell, sondern Glööckler ist eine der führenden Symbolgestalten der völlig hemmungslosen, sexualisierten Gesellschaft. Er selbst ist schon vom Anblick her kaum mehr einem Geschlecht zuordenbar.

AfD einzige konservative Alternative

Wenn das die konservative Nachwuchshoffnung sein soll, dann wissen wohl echte konservative Deutsche, was sie statt der CDU zu wählen haben. Bei der Alternative für Deutschland ist hier der Name wortwörtlich Programm, denn nur sie allein bietet ein echtes konservatives Gegenstück zur CDU. Dies zeigt sich auch in den Umfrageergebnissen. Wie unzensuriert regelmäßig berichtet, ist die AfD inzwischen auf Platz zwei und nur noch knapp hinter der CDU.