Dank FPÖ: Erste Corona-Strafe in Niederösterreich zurückbezahlt

Es ist ein symbolischer Akt mit viel Breitenwirkung: In Niederösterreich wurde nun die erste Covid-Strafe aus dem Corona-Fonds an eine geschädigte Bürgerin zurückbezahlt. Ab September werden auch alle anderen Entschädigungskategorien des mit 31,3 Millionen Euro dotierten Fonds an Geschädigte ausbezahlt.

Wirtin wurde entschädigt

Möglich wurde die Rückbezahlung nur dank der FPÖ, die in Niederösterreich einen weltweit einzigartigen Corona-Entschädigungsfonds im Zuge der Koalitionsverhandlungen durchsetzte.

Nun überreichte FPÖ-Landesrat Christoph Luisser einen symbolischen Check in der Höhe von 600 Euro an eine mittlerweile pensionierte Wirtin. Ihr Vergehen: Sie hatte während in Corona-Zeiten in einem Interview betont, dass sie jeden in ihrem Lokal begrüße, ungeachtet der drakonischen Covid-Maßnahmen. Dafür wurde ihr sogar der Pachtvertrag fristlos gekündigt.

FPÖ an der Seite der Bürger

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedliz begrüßte die Maßnahme in Niederösterreich und betonte, dass die FPÖ die einzige politische Kraft in Österreich sei, die sich für einen ehrlichen Versöhnungsprozess und eine Wiedergutmachung für die Corona-Radikalmaßnahmen einsetze: