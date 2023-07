Nigerianischer Fake-Arzt zockte Österreicherinnen zehntausende Euro ab

Eine Kärntnerin und eine Niederösterreicherin fielen auf einen nigerianischen Betrüger herein, der sich als Arzt ausgab. Sie verliebten sich in ihn und schenkten ihm zehntausende Euro. Der Nigerianer hatte um Transportkosten für eine Kiste voller Gold gebeten, die er ihnen aus Afrika schicken wollte.

Edle Zukunft mit reichem Arzt

Der ganze Bericht, der sich auf Mein Klagenfurt lesen lässt, klingt wie eine Mischung aus Satire und Abenteuerroman. Über eine Dating-Plattform im Internet verliebten sich unabhängig voneinander die zwei Frauen (29 und 37) in den exotischen Mann. Dieser gab an, für „Ärzte ohne Grenzen“ in einen gefährlichen Einsatz nach Afrika zu müssen.

Selbst Karl May wäre neidisch

Der Fortlauf der erfundenen Geschichte klingt so spektakulär, dass selbst Karl May neidisch geworden wäre: Zunächst wurde der mutige Arzt von Räubern überfallen. Er konnte sie jedoch überführen und wurde hierfür für seine tapferen Leistungen von der nigerianischen Regierung mit einer Kiste Gold belohnt. Doch seine Selbstlosigkeit und Liebe sind so grenzenlos, dass er die Kiste sofort seiner jeweiligen Geliebten schicken wollte.

Damen zahlten mehrere zehntausend Euro

Hierfür bat er die Damen jeweils um Unsummen für den Versand. Es klingt unwahrscheinlich, aber die Damen glaubten ihrem Arzt und bezahlten insgesamt mehrere zehntausend Euro. Inzwischen wurde der ganze Schwindel aufgedeckt, die Gelder des Nigerianers wurden teilweise eingefroren. Den Damen wäre zu empfehlen, lieber Männern vor Ort eine Chance zu geben.