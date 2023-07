Angebote des Freiheitlichen Bildungsinstituts

Das Freiheitliche Bildungsinstitut. Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit (FBI) ist die politische Akademie der Freiheitlichen Partei Österreichs. Parteiakademien sind als Vereine organisiert. Der Vereinszweck besteht gemäß Gesetz in der Förderung der staatsbürgerlichen, politischen und kulturellen Bildung sowie von Einsichten in politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge auf innerstaatlicher und internationaler Ebene im Sinne der Grundsätze der Bundesverfassung. Dementsprechend bietet das Freiheitliche Bildungsinstitut eine Reihe von allgemein

zugänglichen Serviceleistungen für alle interessierten Bürger an.

Soziale Medien

Das Freiheitliche Bildungsinstitut ist auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube vertreten.

Soziale Medien werden weltweit täglich stundenlang genutzt. Sie dienen dem Zweck, sich untereinander zu vernetzen, zu kommunizieren, zu informieren, informiert zu werden, zu lernen und zu kooperieren.

Gerade für die jüngere Generation haben digitale Kommunikationskanäle eine große Bedeutung und sind aus dem Alltag kaum wegzudenken. Um die Reichweite zu erhöhen und ein größeres Spektrum an Interessierten anzusprechen, ist das Freiheitliche Bildungsinstitut auf den Kanälen Facebook, Instagram und YouTube vertreten. Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu Publikationen, Veranstaltungen, Schulungen und Seminaren. Weiters erhalten Sie auch einen Einblick in unsere bundesweiten Akademien.

Machen Sie Gebrauch vom reichhaltigen Angebot des Freiheitlichen Bildungsinstituts!

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

