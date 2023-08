Kickl Käuflichkeit unterstellt: SPÖ „entschuldigt“ sich mit Widerruf!

Die SPÖ hat gestern, Montag, einen öffentlichen Rückzieher von abstrusen Behauptungen gemacht. Sie wurde vom Gericht dazu gezwungen.

Widerruf, dass Freiheitliche vom Kreml finanziert werden

In einer APA-OTS-Aussendung um knapp vor Mitternacht, in der Hoffnung, sie würde möglichst “untergehen”, gab die SPÖ Folgendes bekannt:

Wir haben in einer APA-OTS-Aussendung vom 03.02.2023 mit dem Titel „SPÖ-Deutsch an Kickl: „Rollte der Rubel für blaue Russland-Propaganda in die FPÖ-Parteikasse“?“ sinngemäß behauptet, dass die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen für Anträge über die Aufhebung antirussischer Sanktionen im Nationalrat Geld von Kreml-Propagandisten entgegengenommen habe und die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen vom Kreml finanziert wäre.

Wir haben weiters in einem Beitrag vom 6.2.2023 Herbert KICKL Käuflichkeit im Zusammenhang mit einem Antrag über die Aufhebung antirussischer Sanktionen im Nationalrat unterstellt.

Wir widerrufen diese Behauptungen als unwahr.