“Tropennächte in Österreich: ORF wieder der Klimawandel”-Fake News” überführt

Der ORF betrieb vor einigen Tagen auf seinem Online-Auftritt einmal mehr Panik- und Angstmacherei zur angeblichen “Klima-Krise”. Doch aufmerksame Leser entlarvten die Falschmeldung, die klammheimlich abgeändert wurde.

“Klimawandel”-Fake News im ORF

Offensichtlich genügte die Farce rund um eine Ö1-Wissenschaftsredakteurin nicht, die im Zuge der Waldbrände in Griechenland öffentlich behauptete, ab Temperaturen von 40 Grad komme es zu Selbstentzündungen von Bäumen (tatsächlich entstehen Waldbrände in der Regel durch absichtliche oder fahrlässige Brandstiftung).

Nun schoss die Journalistin Katja Lehner nach. Am 30. Juli berichtete sie auf orf.at von den “immer stärker ins Bewusstsein drängenden Folgen der Klimakrise”. Als Beispiel musste eine Temperaturmessung im Raum Melk herhalten, wo in der Nacht angeblich knapp 36 Grad gemessen worden waren. Lehner machte daraus “Tropennächte”.

“Tropennächte” in Österreich Erfindung des ORF

Doch aufmerksame Leser und die Webseite “Zahlenfreak” führten einen Fakten-Check durch. Und siehe da:

Wer den ersten Absatz genau liest und sich ein wenig mit Zahlen beschäftigt, wundert sich: Tropennächte jenseits der 30 Grad in Österreich? Die Definition von “Tropennächten” ist eine andere: alles, was mehr als 20 Grad sind, gilt als eine solche. Damit steht fest: Entweder hat sich da ein Redakteur vertippt, es erwartet uns wirklich Schlimmes – oder es geht eben nur darum, was auch im Artikel Thema ist: Angst und Panik. Denn von 30 Grad in der Nacht sind wir weit entfernt – ich habe mir die historischen Daten aus Wien, die bei den Maxima und Minima bis 1855 zurückreichen angesehen. In Wien gab es seit damals zwei Nächte über 25 Grad (einmal 2015 und einmal 2017) und eine Nacht über 24 Grad (das war im Jahr 1865).