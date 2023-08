Fürs Gratis-Klima-Ticket wurden Jugendliche mit Tattoo-Nadeln “gequält”

Gratis, aber nicht umsonst konnten Besucher des Frequency Festivals am vergangenen Wochenende in St. Pölten zu einem Klima-Ticket kommen. Man musste sich „nur“ ein Tattoo stechen lassen.

Sujet des Klima-Tickets am Arm

Auf so eine Idee kommt man wahrscheinlich nur im Umfeld der grünen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: Tatsächlich hat jenes Unternehmen, das das Klima-Ticket in Österreich vertreibt, die One Mobility GmbH, bei einem Stand des Musikfestivals in St. Pölten all jenen Besuchern ein Gratis-Klima-Ticket angeboten, die sich ein Tattoo mit dem Sujet des Klima-Tickets machen lassen. Da wurden Jugendliche quasi im Auftrag der grünen Ministerin Gewessler dazu animiert, sich mit einer Nadel quälen zu lassen, um ein Jahr gratis die öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich benutzen zu dürfen.

Immerhin: Ein Klima-Ticket kostet regulär 1.095 Euro, Jugendliche und Senioren zahlen 821 Euro.

Gewessler mit abwaschbarem Kinder-Tattoo

Der Erfolg der Aktion dürfte dennoch bescheiden gewesen sein. Denn wie Oe24 berichtete, hatten sich nur sechs Personen ein Klima-Ticket-Sujet stechen lassen. One Mobility GmbH-Geschäftsführer Jakob Lambert sagte – fast schon entschuldigend – zur Zeitung:

Niemand davon hat sich das erste Tattoo seines Lebens geholt, das waren eher Menschen, die schon einige tragen und jetzt halt eines mehr haben.

Klimaschutzministerin Gewessler, die den Tattoo-Stand besuchte, ließ sich jedoch nicht mit der Tattoo-Nadel quälen. Sie entschied sich für ein Kinder-Tattoo, das abwaschbar ist.