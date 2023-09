Bergungsschere aus Österreich rettete Leben nach Autounfall

Die Feuerwehr Kaumberg, Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich, spendete einer Feuerwehr in Paraguay eine Bergungsschere. Diese erwies sich neuerlich als Rettung für Unfallopfer.

Bergungsschere “El Austriaco”

In Paraguay berichten Zeitungen, dass nach einem Zusammenstoß zwischen einem Scania Trans Cattle Truck und einem Toyota etwa 45 Kilometer von der Hauptstadt Paraguays, Asuncion, entfernt, die Insassen des Wagens nur dank der hydraulischen Bergungsschere „El Austriaco“ durchgeführt werden konnte. Peter Kassl, ein Kärntner Auswanderer, der schon seit 1988 in Südamerika lebt, informierte unzensuriert darüber und bedankte sich bei der Feuerwehr in Kaumberg für die Spende, die neuerlich Leben rettete.

Im September 2022 war die Bergungsschere bei der Befreiung eines Hundes, der sich zwischen den Gitterstäben des Eingangstores eines Hauses eingeklemmt hatte, zum Einsatz gekommen. Unzensuriert berichtete.

Feuerwehr von Nachfahren österreichischer Auswanderer gegründet

Die Bergungsschere wurde erst im Vorjahr beim Besuch der Kaumberger Florianijünger in Emboscada, wo die Freiwillige Feuerwehr vor einigen Jahren gegründet worden war, übergeben. Eingefädelt hatte diese Spende FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er ist selbst Feuerwehrmann in Kaumberg.

Aufmerksam geworden ist Hafenecker auf diese Feuerwehr, die von Nachfahren österreichischer Auswanderer gegründet worden war, im Rahmen einer Delegationsreise, die auf Initiative der Österreich-Paraguay-Gesellschaft (OE-PY) durchgeführt wurde. Gemeinsam mit dem Verein ÖGFLA (Österreichische Gesellschaft der Freunde Lateinamerikas) unterstützt die OE-PY schon seit Jahren ein Schulprojekt in Independencia in Paraguay.