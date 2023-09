Kita und Grundschule streichen Fleisch komplett aus dem Speiseplan

Zum übergriffigen Staat gehört es auch, dass die Behörden vorschreiben, wie die Menschen ihr Leben leben müssen, bis ins kleinste Detail bestimmt der Staat. So ab jetzt in Freiburg im Schwarzwald in Baden-Württemberg.

Billiger kochen, Preise erhöhen

Dort gibt es aber sofort weder Fleisch noch Fisch auf dem Speiseplan der städtischen Grundschulen und Kindergärten. Ab jetzt gibt es nur noch vegetarisches Essen, und zwar ein einziges Einheitsmenü.

Beschlossen hat den kommunistisch anmutenden Speiseplan der Freiburger Gemeinderat mit seiner grün-linken Mehrheit vor einem Jahr. Es ginge um Nachhaltigkeit. Zudem werden die Preise für das Essen erhöht, obwohl Fleisch und Fisch vom Speiseplan gestrichen wurden.

Information an Kita-Eltern nicht vorgesehen

„Das ist eine große Umstellung“, sagte ein Sprecher der Stadt anlässlich des Schulstarts gegenüber der DPA. Von der „Umstellung“ wurden nur die Eltern der Schulkinder informiert, die der Kita-Kinder nicht.