Das Freiheitliche Bildungsinstitut. Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit (FBI) ist die politische Akademie der Freiheitlichen Partei Österreichs. Parteiakademien sind als Vereine organisiert. Der Vereinszweck besteht gemäß Gesetz in der Förderung der staatsbürgerlichen, politischen und kulturellen Bildung sowie von Einsichten in politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge auf innerstaatlicher und internationaler Ebene im Sinne der Grundsätze der Bundesverfassung. Dementsprechend bietet das Freiheitliche Bildungsinstitut eine Reihe von allgemein zugänglichen Serviceleistungen für alle interessierten Bürger an.

Weblexikon „Blaues Österreich“

Das FBI ist Herausgeber eines interaktiven Weblexikons über die FPÖ. Dieses Weblexikon trägt den Titel „Blaues Österreich“ und digitalisiert und dokumentiert in übersichtlicher Gliederung zentrale Zeugnisse bundesweiter freiheitlicher Gesinnung. Es soll als interaktives Nachschlagewerk und als Archiv des Wissens über die Partei dienen.

Das Weblexikon versteht sich als Beitrag zur staatsbürgerlichen Bildungsarbeit zur

Parteigeschichte der FPÖ sowie als Service für jene Personen, die rasch und zielgerichtet Dokumente und Informationen zur FPÖ suchen. Zentrale Inhalte sind Personen, Organisationen, Ereignisse, Wahlen, Plebiszite, Programmatik und die Geschichte der FPÖ seit der Parteigründung. Das Weblexikon können Sie hier einsehen: www.fbi-politikschule.at/blauesoesterreich

Die Seiten sind benutzerfreundlich, multimedial und barrierefrei und bieten Downloadmöglichkeiten sowie weiterführende Links.

