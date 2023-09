Grüner Minister Kogler verliert Prozess gegen Demo-Organisator Rutter

Ausgerechnet gegen den Corona-Demo-Organisator Martin Rutter, deren Teilnehmer er im Parlament Staatsverweigerer, Rechtsradikale, Faschisten und Neonazis geschimpft hatte, hat der grüne Vizekanzler Werner Kogler jetzt ein Gerichtsverfahren verloren.

Das Oberlandesgericht Graz gab dem Rekurs-Antrag der Kogler-Anwältin Maria Windhager nicht Recht, weshalb das Urteil rechtskräftig ist. Wie Rutter gegenüber unzensuriert sagte, habe ihm der grüne Vizekanzler bereits den Kostenersatz in Höhe von 4.421,45 Euro exklusive Zinszahlung von 93,29 Euro überwiesen.

Kogler auf Frau Nehammers Spuren

Kogler klagte Rutter wegen eines Postings auf Telegram. In diesem Beitrag wäre es zu einer Verwechslung mit einem Mann gekommen, der Kogler täuschend ähnlich gesehen habe. Daraufhin unternahm Kogler den Versuch, Rutter wegen einer Geldforderung zu exekutieren. Auf ähnliche Weise also, wie es vor ihm bereits die Frau des ÖVP-Bundeskanzlers, Katharina Nehammer, getan hatte. Wir berichteten.

In der Folge gab es mehrere Verhandlungen und Urteile, die in der Berufung Koglers beim Oberlandesgericht Graz endete. Mit einer Niederlage.

Gerichtsstreit auch gegen Landeshauptmann Kaiser gewonnen

Rutter schrieb in einer Aussendung, dass er bis jetzt jede Gerichtsverhandlung gewonnen habe:

Darunter zwei Strafgerichtsverhandlungen, eine wegen des unwahren Vorwurfs der Verhetzung, ausgelöst durch Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser. Die zweite wegen des unwahren Vorwurfs des Widerstands gegen die Staatsgewalt, verursacht durch eine falsche Berichterstattung eines Wiener Polizisten.

Jetzt zieht Szekeres gegen Rutter vor Gericht

Derzeit anhängig, so Rutter, sei noch eine Privatklage des früheren Ärztekammer-Präsidenten Thomas Szekeres. Dabei geht es um ein Video auf Telegram, in dem Szekeres als „Verbrecher“ beschimpft wird, „das jedoch nicht von mir gepostet wurde“, behauptet Rutter. Diese Verhandlung findet am 12. Oktober, 9.00 Uhr, im Bezirksgericht Klagenfurt statt.

Hier ein Ausschnitt des Urteils gegen Werner Kogler vom Oberlandesgericht Graz: