Russland will Leopard-Panzer mit deutscher Besatzung abgeschossen haben

Nicht bestätigten Meldungen zufolge sollen in einem abgeschossenen Leopard-2-Kampfpanzer an der ukrainischen Front deutsche Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen sein. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre erstmals der Nachweis erbracht, dass die Nato nicht nur mit Gerät und Munition, sondern aktiv auch mit Soldaten am Kriegsgeschehen beteiligt ist.

Panzer ausgebrannt

Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf einen Kommandeur der russischen Aufklärungsgruppe berichtet, sollen Soldaten der russischen Streitkräfte in der Region Saporischschja einen an die Ukraine gelieferten Leopard-2-Panzer mit einer ausschließlich deutschen Besatzung aus Bundeswehrsoldaten zerstört haben.

Überlebender Soldat sprach Deutsch

Der Kommandeur berichtete weiter, dass bis auf den Panzerfahrer, alle anderen bereits tot angetroffen wurden. Der zunächst Überlebende soll gerufen haben: „Nicht schießen!“ Während er medizinisch versorgt wurde, soll der Soldat seine Brigadeeinheit und den Ort seiner Stationierung mitgeteilt haben. Dennoch soll er seinen Verletzungen erlegen sein. Bevor er verstarb, soll er mehrmals bestätigt haben, dass die gesamte Besatzung Angehörige der deutschen Bundeswehr seien und keine Söldner.