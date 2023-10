Erkennbare Anzeichen von Schwerhörigkeit

Über die Anzeichen von Hörproblemen wird nicht genug gesprochen, vor allem nicht bei gefährdeten Personengruppen wie älteren Menschen. Wenn Probleme auftreten, können sie sehr subtil sein und werden daher ohne Behandlung oder Bewertung übersehen. Das ist gefährlich. In den meisten Fällen schreitet das Problem schnell voran, und wenn das Gehör erst einmal verloren ist, ist es schwierig, die volle Hörfähigkeit wiederzuerlangen. Die folgenden auffälligen Anzeichen von Hörverlust sollten sofort behandelt werden.

Die Lautstärke aufdrehen

Es mag wie ein Klischee klingen, aber das Aufdrehen der Lautstärke ist eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass jemand eine Form von Hörproblem hat. Um Töne hören zu können, müssen die Schwingungen ungehindert das Innenohr erreichen. Ein klassisches Anzeichen für ein Problem ist, wenn ein Geräusch einfach nicht laut genug ist. Es spielt keine Rolle, wie laut der Fernseher läuft oder wie laut ein Telefongespräch ist, wenn die Ohren nicht das tun, wofür sie da sind. Wenn Sie also feststellen, dass dies bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie schnell handeln und einen Termin vereinbaren. Möglicherweise brauchen Sie Hörgeräte, um besser hören zu können, und davor brauchen Sie keine Angst zu haben!

Sozialer Rückzug

Es gibt viele Gründe für den sozialen Rückzug, und Hörverlust ist einer der am häufigsten genannten. Es ist ganz natürlich, dass man sich von Aktivitäten mit Freunden oder von belebten Orten zurückzieht, wenn die Ohren Schwierigkeiten haben, den Lärm zu verarbeiten und aufzunehmen. Dies kann zu einem unglaublich niedrigen Selbstwertgefühl, zu Verlegenheit und sogar zu großer Angst vor Interaktionen mit der Außenwelt führen. Die Menschen neigen dazu, mehr Zeit zu Hause zu verbringen und vermeiden es, zum Telefon zu gehen oder sich nach draußen zu wagen. Dies hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und ist im Allgemeinen riskant.

Bitten um Wiederholung während eines Gesprächs

Ein Hörverlust beeinflusst die Art und Weise, wie man Gespräche verarbeitet. Daher ist es nur logisch, dass eine Person, die mit diesem Problem zu kämpfen hat, darum bittet, Sätze oder ganze Gesprächsabschnitte zu wiederholen. Je schlimmer das Problem wird, desto häufiger werden diese Bitten, und die Spirale dreht sich immer weiter. Es kann schwierig sein, mit Gleichaltrigen zu sprechen und sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, und es kann sehr frustrierend oder peinlich sein, wenn andere Menschen es bemerken. Es ist jedoch nichts, wofür man sich schämen muss, sondern etwas, worüber man bei einem professionellen Hörtest sprechen sollte.

Probleme mit höheren Tönen

Das Erste, was verschwindet oder sich verschlechtert, ist die Fähigkeit, hohe Töne zu verarbeiten. Das kann die Sprache der Enkelkinder betreffen oder Dinge wie Vögel und andere Tiere. Wenn das bemerkt wird, ist es eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass etwas mit den Ohren nicht stimmt. Es kann sich um eine Schallempfindungsschwerhörigkeit, eine Schallleitungsschwerhörigkeit oder um beides handeln, aber in jedem Fall muss es behandelt werden.

Missverständnisse

Abgesehen davon, dass Sie die Leute bitten müssen, sich zu wiederholen, und dass Sie sich weniger motiviert fühlen, sozial zu interagieren, kann es auch zu vielen Missverständnissen kommen. Wenn Sie ausgehen oder einen Anruf entgegennehmen, kommt es häufig vor, dass Sie Wörter falsch verstehen. Das führt zu Verwirrung im Gespräch und auch zu Verärgerung. Der Grund dafür ist einfach: Die Ohren verarbeiten die Nuancen der Sprache nicht mehr so gut wie früher, sodass die Dinge nicht klar genug übersetzt werden und Wörter falsch verstanden werden.

Was sollten Sie tun, wenn Sie diese Symptome bemerken?

Wenn Sie an einem Hörverlust leiden, werden Ihnen diese Symptome bekannt vorkommen. Für jeden, der sich in dieser Situation befindet, ist es von größter Wichtigkeit, sich mit dem Geschehenen auseinander zu setzen und einen gangbaren Weg zu finden. Damit schützen Sie nicht nur Ihr Gehör, sondern auch Ihre psychische Gesundheit. Ein Hörverlust wirkt sich auf so viele Dinge aus und kann ganz konkret zu Depressionen oder Angstzuständen führen. Der erste Schritt ist, einen Hörgeräteakustiker zu finden, der Ihnen helfen kann.

Termin vereinbaren

Informieren Sie sich über die Kliniken vor Ort und lesen Sie deren Bewertungen. Überlegen Sie, ob die Klinik das bieten kann, was Sie brauchen, und schicken Sie eine Nachricht, in der Sie Ihre ersten Bedenken äußern. Die Klinik sollte antworten und Ihnen einen Termin anbieten, den Sie unbedingt wahrnehmen sollten.

Besprechen Sie Ihre Bedenken

Wenn Sie einen Termin vereinbart haben, sollten Sie eine Liste der Symptome mitbringen, die Sie auf einem Blatt Papier notiert haben. Das erspart Ihnen die Mühe, im Gespräch erklären zu müssen, was los ist, und Sie müssen sich nicht verbal ausdrücken, wenn die Kommunikation eines Ihrer größten Probleme ist.

Einen Weg finden

Für Menschen mit Hörproblemen gibt es eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Ein Hörgeräteakustiker wird die Ursache des Problems feststellen und gemeinsam mit Ihnen einen vernünftigen Weg in die Zukunft finden.

Ein Hörverlust sollte nie auf die leichte Schulter genommen werden. Er kann so viele Dinge im täglichen Leben beeinträchtigen, dass es sich einfach nicht lohnt, dieses Risiko einzugehen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin, wenn Sie eines der oben genannten Symptome bei sich feststellen.