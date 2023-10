Skandal: Deutsche Bahn will AfD-Abgeordnete in die Wüste deportieren

Die Kritik der AfD-Bundestags-Abgeordneten Beatrix von Storch, die sich als geplagter Fahrgast über eine unpünktliche Zugfahrt beschwerte, führte zu einem handfesten Eklat. Statt sich für die Verspätung zu entschuldigen, verstieg sich die Deutsche Bahn zu einer Beleidigung.

Verspätungen nicht Ausnahme, sondern Alltag

Am letzten Sonntag berichtete die Bundestagsabgeordnete von einem Erlebnis mit der Deutschen Bahn, von dem alltäglich gut 90 Prozent aller anderen Bahnkunden auch berichten könnten. Ihr Zug hatte erhebliche Verspätung. So schrieb sie auf “X”:

One way in die Wüste

Als Antwort twitterte die Pressestelle der Deutschen Bahn eine Bildmontage der AfD-Politikerin, die sie in der Wüste zeigte. Dazu schrieb das Unternehmen: „Wir freuen uns, dass Sie Ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus“.

Eine Provokation gegenüber einem zahlenden Kunden. Denn am Ende sollte die Verspätung dann sogar über 70 Minuten betragen, wie von Storch in einem späteren Posting schrieb.