Schäbig: Linkes Polit-Magazin dodelt Flucht der Weidel-Familie als „Urlaubsreise“ herunter

Wie groß muss der Hass und die Missgunst sein, um einem Menschen, der sich und seine Familie in einer akuten Bedrohungssituation aus der Schusslinie bringen will, eine „Urlaubsreise“ zu unterstellen? Eine Frage, die nur das linke Polit-Magazin Der Spiegel beantworten kann.

Spiegel verrät Aufenthaltsort

Dass die linke Jagdgesellschaft die Privatsphäre eines „bösen rechten Politikers“ nicht einmal in einer Gefahrensituation respektiert, stellt der Der Spiegel unter Beweis. Genüsslich berichtete man unter der Schlagzeile „Bedrohte AfD-Chefin Weidel machte Urlaub auf Mallorca“ von einer „Urlaubsreise“ der Weidel-Familie auf die spanische Ferieninsel und verriet so nebenbei potentiellen Attentätern auch noch, wo sie ihre Opfer finden können.

Viel schäbiger geht es wohl nicht mehr, geschockten Frauen und Kindern keine Auszeit gönnen zu wollen.

Weidels Familie ein Anschlagsziel

Am 23. September hatte sich am Wohnort von Alice Weidel in der Schweiz ein nicht näher definierter „sicherheitsrelevanter Vorfall“ ereignet, der so gravierend gewesen sein muss, dass die Politikerin und ihre Familie unter Polizeischutz an einen sicheren Ort gebracht wurden (unzensuriert berichtete). Eine Sachlage, die von der Schweizer Polizei bestätigt wurde.

Geheime Flucht nach Spanien

In der Folge ging Weidel in Berlin noch ihrem Beruf als Bundestagsabgeordnete nach, sagte aber ihren Wahlkampftermin dieser Woche im bayerischen Mödlareuth ab. Sie bat um vertrauliches Behandeln der Absage, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Derzeit hält sich die AfD-Vorsitzende, wie vom Magazin Der Spiegel verlautbart wurde, auf Mallorca auf, was ihr Sprecher gegenüber der Agentur dpa bestätigte. Sie folgte damit dem Rat, sich daheim etwas rar zu machen, zum anderen sei ihre Familie von den Vorgängen unter Schock gestanden, so ihr Sprecher. In den nächsten Tagen wolle Weidel nach Deutschland zurückkehren.