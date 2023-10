Migrationskrise: Drei Schlepperfestnahmen in nur einer Nacht

Wie nun bekannt wurde, kam es bei einer Schwerpunktkontrolle im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) zu mehreren Schlepperfestnahmen. Vom 6. auf 7. Oktober gingen der Polizei gleich drei Schlepper ins Netz. Es setzte Anzeigen und Festnahmen.

Slowake, Österreicher und Rumäne stellten sich als Schlepper

Am 6. Oktober um 21:30 stellte sich ein 42-jähriger Slowake der Grenzkontrollstelle Berg mit seinem PKW. In jenem PKW befanden sich 4 Kinder, eine Frau und 9 Männer. Der Lenker wurde umgehend in die Justizanstalt Korneuburg überführt. Die 14 illegal eingereisten Syrer stellten Schutzanträge. Nur wenige Stunden später stellte sich ein 48-jähriger Österreicher der Grenzkontrollstelle Berg. Diesmal saßen im Auto sechs Türken, eine Frau und 5 Männer. Auch hierbei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg der Schlepper in die Justizanstalt Korneuburg überführt. Nur kurze Zeit später stellte sich ein 23-jähriger Rumäne den Behörden in Berg. In seinem Kastenwagen wurden insgesamt 16 türkische Staatsangehörige aufgefunden. Diese stellten alle jeweils Antrag auf internationalen Schutz. Der Schlepper wurde, wie die beiden anderen Männer, in die Justizanstalt Korneuburg überführt.

Aufgriffe nur Tropfen auf dem heißen Stein

Diese Schlepperfestnahmen gelangen aufgrund der Wiedereinführung der Grenzkontrollen zur Slowakei. Man bedenke jedoch, dass sich diese Schlepper selbst stellten und nicht herausgezogen wurden. Die Dunkelziffer an Schleppern, die täglich über die Grenze gelangen, möchte man sich nicht vorstellen. Quelle: LPD Niederösterreich