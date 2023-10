Fünfstelliger Schaden: Tscheche gesteht Diebstahls-Serie

Endlich klickten für einen 33-jährigen Tschechen die Handschellen. Zuvor hatte der Mann, verstreut über das ganze Jahr hinweg, im nordöstlichen Niederösterreich mehrere Kfz-Diebstähle und andere Vergehen begangen. Wie nun bekannt wurde, hat die tschechische Polizei den Täter bereits überstellt.

Im Grenzgebiet schlug er zu

Gerade an der Grenze zur Tschechischen Republik stahl der 33-Jährige gerne und oft. Pkw, E-Bikes, Mopeds und auch Quads stahl der Täter. Garagen, Carports und selbst Gärten wurden systematisch ausgeräumt und gestohlen, was sich als wertvoll erwies. Die Liste der Diebstähle ist eine lange, der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Europäischer Haftbefehl führte zur Verhaftung

Aufgrund der Nähe zum tschechischen Staatsgebiet stellten die österreichischen Behörden einen europäischen Haftbefehl aus. Schließlich wurde der Mann in der Tschechischen Republik gefasst und mittlerweile an die heimischen Behörden überstellt. Bei seiner Verhaftung war der Täter in allen Punkten geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 33-Jährige in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, wo er nun auf seine Verhandlung warten muss. Quelle: LPD Niederösterreich