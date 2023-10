„Nieder mit der Heuchlerei – für die Verteidigung von Gaza“: SPÖ-Jugend rechtfertigt Angriffe der Hamas

Die Sozialistische Jugend in Vorarlberg könnte dem derzeitigen Vorsitzenden der SPÖ, Andreas Babler, gefallen. Denn diese teilte in den sozialen Netzwerken ein Statement der marxistischen Strömung „Der Funke“ (siehe auch ORF.at).

Babler, nach eigenen Aussagen ein Marxist, hat sich zu den Auswüchsen seiner Jugend auch noch nicht öffentlich geäußert, obwohl es diese in sich haben: Was die SPÖ-Jugend da von „Der Funke“ teilte, ist nämlich ein achtseitiges Posting, in dem die Angriffe der Hamas als revolutionäres Mittel verteidigt werden. Samt der Feststellung:

Nieder mit der Heuchlerei – für die Verteidigung von Gaza.

Himmelschreiende Heuchelei des Imperalismus und seiner Lakaien

In dem „Funke“-Pamphlet heißt es etwa „Wir beantworten (…) die himmelschreiende Heuchelei des Imperialismus und seiner Lakaien, die sich hinter den israelischen Staat stellen, der nun eine blutige Rache vollzieht.“ Niemand, der bei Verstand sei, glaube, dass die Palästinenser die Israelis unterdrückten. Vorbedingung einer Befreiung Palästinas sei der Sturz der „reaktionären bürgerlichen arabischen Regime“, die die Sache der Palästinenser nur in Worten unterstützten.

1.200 Israelis und 100 ausländische Staatsbürger bestialisch getötet

Zur Erinnerung: Mindestens 1.200 Israelis sind bei dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober bestialisch getötet worden. Zahlreiche Geiseln wurden verschleppt. Laut einem Bericht der fanzösischen Nachrichtenagentur AFP sind bei dem Terroranschlag der Hamas auch 100 ausländische Staatsbürger getötet worden.