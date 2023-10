Angebote des Freiheitlichen Bildungsinstituts: Service in englischer Sprache

Das Freiheitliche Bildungsinstitut. Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit (FBI) ist die politische Akademie der Freiheitlichen Partei Österreichs. Parteiakademien sind als Vereine organisiert. Der Vereinszweck besteht gemäß Gesetz in der Förderung der staatsbürgerlichen, politischen und kulturellen Bildung sowie von Einsichten in politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge auf innerstaatlicher und internationaler Ebene im Sinne der Grundsätze der Bundesverfassung. Dementsprechend bietet das Freiheitliche Bildungsinstitut eine Reihe von allgemein zugänglichen Serviceleistungen für alle interessierten Bürger an.

Um dem Auftrag der internationalen Bildungsarbeit zu entsprechen, bietet das Freiheitliche Bildungsinstitut auch eine Reihe englischsprachiger Bildungsformate an.

Dazu zählt beispielsweise das Weblexikon „Austria in Blue. Web Encyclopaedia of the Freedom Party of Austria”, das zentrale Zeugnisse, Inhalte und Dokumente über die FPÖ zu Personen, Ereignissen, Wahlen, Plebisziten, Programmatik und Parteigeschichte dokumentiert und in digitaler Form einem breiten internationalen Publikum weltweit zugänglich macht.

Die englischsprachige Publikation „The National-Liberal Lager and the Freedom Party of Austria. History – Election Results – Programme” gibt einen kompakten Überblick über die Parteigeschichte der FPÖ, über Wahlergebnisse und die Bundesparteiobleute seit der Parteigründung und enthält auch das aktuelle Parteiprogramm in englischer Sprache. Auch die Website des Freiheitlichen Bildungsinstituts ist in englischer Version verfügbar. Machen Sie Gebrauch vom reichhaltigen Angebot des Freiheitlichen Bildungsinstituts!

FBI: Im Auftrag der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit.

