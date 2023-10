Mohammed häufigster Jungen-Name für Neugeborene in Berlin – bald auch in Wien!

Nicht Maximilian, nicht Noah und schon gar nicht Franz stehen ganz vorne, wenn es um den beliebtesten Baby-Namen in Berlin und Wien geht. Auf Platz eins thront – vorerst in Berlin – der Name „Mohammed“.

Noah von Platz eins gedrängt

Die Rangliste der häufigsten Erstnamen wird in Deutschland jährlich von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) veröffentlicht wie t-online berichtete. Dieser ist zu entnehmen, dass der beliebteste Vorname für Jungen im vergangenen Jahr in Berlin Mohammed war. Abgelöst von Platz eins wurde der Name Noah, auf Platz drei landete Adam. Bei Mädchen war in Berlin im vergangenen Jahr Sophia am beliebtesten, gefolgt von Emilia und Emma.

Mohammed auch in Wien im Vormarsch

Das ist ein Trend, der auch in Wien immer deutlicher wird. Im Vorjahr bekamen 114 Buben den Namen Mohammed, was in einer von der Stadt Wien geführten Reihung Platz sechs ergibt. Dass Mohammed in vielen muslimischen Familien einfach in den Pass gehören, zeigt die Statistik auch in der britischen Hauptstadt London, wo Mohammed seit Jahren der häufigste Vorname bei Babys ist.